Ruba un’auto a Napoli e viene bloccato a Pompei.

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un 49enne di Castellammare di Stabia con precedenti di polizia. Lo stesso è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti sulla SS 145 a Pompei per la segnalazione di un’auto che era stata rubata, poco prima, in via Vincenzo Mosca a Napoli, e che era stata tempestivamente individuata grazie ad un sistema di geolocalizzazione in dotazione alla vettura.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno rintracciato il veicolo con un uomo a bordo e l’hanno bloccato trovandolo in possesso di 2 jammer (disturbatori di frequenza), una torcia, alcuni arnesi atti allo scasso ed una centralina elettronica. Inoltre, gli agenti hanno accertato che il deflettore anteriore dell’auto era stato rotto.