Sanzionate dieci persone per abbandono di rifiuti. E’ il risultato dell’azione di contrasto avviata dall’Amministrazione Comunale contro lo sversamento indiscriminato di spazzatura in strada.

Grazie alle immagini di videosorveglianza, l’Amministrazione Comunale ha individuato e sanzionato, solo negli ultimi giorni, dieci persone.

“Grazie alle videocamere la Polizia Municipale è risalita agli autori di questi atti vergognosi - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo -. In queste settimane abbiamo avviato un’azione di contrasto serrata contro l’abbandono di rifiuti in strada. Al controllo del territorio, tramite le videocamere, si è aggiunta anche la verifica che il personale di Prima Vera sta effettuando nei bustoni abbandonati in strada. Attraverso questo monitoraggio, nelle scorse settimane sono state sanzionate altre cinque persone. Noi non ci fermiamo, abbandonare i rifiuti in strada significa essere nemici della propria città”.