A cura della Redazione

Controllo dei carabinieri di Castellammare di Stabia sulla movida di Gragnano.

Tra i casi più rilevanti delle ultime 24 ore, la denuncia di un 17enne trovato in possesso di un tirapugni mentre era in strada, in Piazza San Leone a Gragnano.

Stessa sorte per un uomo, scoperto con una piantagione di marijuana e una serra indoor.

Un arresto è stato eseguito nei confronti di un uomo già sottoposto a misure cautelari per reati legati agli stupefacenti. A seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, la misura è stata aggravata e sostituita con la custodia in carcere.