A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, a seguito di una serie di controlli sul territorio, hanno notificato 8 misure di prevenzione personale emesse dal Questore di Napoli. Si tratta di 6 DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine, tra cui due minorenni, e 2 avvisi orali per altrettanti maggiorenni residenti a Torre del Greco ed Ercolano.

I provvedimenti scaturiscono da numerosi episodi criminali registrati tra il 2024 e il 2025, tra cui danneggiamenti a esercizi pubblici, spaccio di sostanze stupefacenti, rapine e un grave episodio di resistenza a pubblico ufficiale. In quest’ultimo caso, alcuni giovani avevano lanciato pietre e fumogeni contro una pattuglia dei Carabinieri intervenuta per schiamazzi notturni in una piazza centrale della città.

Grazie alle immediate indagini, i responsabili sono stati identificati e denunciati, oltre che segnalati alla Questura. Ai destinatari dei DACUR è stato vietato l’accesso a diverse aree del centro cittadino per i prossimi anni.