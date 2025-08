A cura della Redazione

A Terzigno i carabinieri – allertati da alcuni cittadini – intervengono in un immobile per la segnalazione di una persona sospetta. I militari arrivano in tempo e trovano nei pressi del condominio un 43ennne casertano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo viene fermato e controllato. Perquisito, è trovato in possesso della somma in contanti di mille euro e di diversi gioielli.

Iniziano le indagini che durano pochi minuti. Si accerta che poco prima una 70enne ha vissuto le stesse paura e la stessa esperienza di tanti anziani truffati. La figlia arrestata, la cauzione e l’amore per i figli.

Il 43enne viene arrestato mentre denaro e gioielli restituiti alla legittima proprietaria.

Da inizio anno aumentano i numeri sulle truffe e questo è il periodo cruciale. Dal primo gennaio ad oggi i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato 71 persone (i giovanissimi sono in aumento) e ne hanno denunciato 36.