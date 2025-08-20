A cura della Redazione

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 23enne incensurato del posto con l’accusa di porto di arma clandestina.

Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo: il suo comportamento agitato ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione più accurata. All’interno del veicolo è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Beretta calibro 22, con la matricola abrasa e 8 colpi nel caricatore.

L’arma sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificarne l’eventuale utilizzo in episodi criminali.

Il 23enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.