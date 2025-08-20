A cura della Redazione

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Trecase, in zona ex collocamento. Una moto ha investito un’anziana donna, provocandole una frattura al femore.

Il motociclista, uno straniero, è finito violentemente a terra. Per lui si sospettano fratture alle costole e al bacino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi i feriti all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri che hanno avviato i rilievi per accertare cause e responsabilità.