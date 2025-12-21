A cura della Redazione

Intensificati i controlli nella movida di Castellammare di Stabia e Gragnano da parte dei carabinieri della locale Compagnia, impegnati in un’ampia attività di prevenzione e contrasto ai reati e alle violazioni del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione i militari hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli. Durante i servizi di pattugliamento sono scattate due denunce per guida in stato di ebbrezza, a seguito di controlli mirati alla sicurezza stradale.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al settore del delivery, finito sotto la lente dei carabinieri. I controlli hanno portato all’elevazione complessiva di 58 contravvenzioni. Tra queste, 10 sanzioni per modifiche non autorizzate alle caratteristiche costruttive dei veicoli, come bauletti coibentati e contenitori per pizze fissati in modo irregolare sulla parte posteriore dei motocicli. Interventi abusivi che violano le norme sulla sicurezza stradale e mettono a rischio l’incolumità dei conducenti.

Nel corso delle attività non sono mancati i controlli antidroga. Quattordici giovani sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Infine, durante un’ispezione sul territorio, i carabinieri hanno rinvenuto 20 grammi di cocaina occultati tra le fessure di un muretto, già suddivisi e pronti per lo spaccio al dettaglio. La sostanza è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili.