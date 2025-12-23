A cura della Redazione

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un piano straordinario di controlli contro la vendita di prodotti non sicuri e contraffatti, a tutela dei consumatori e della concorrenza leale.

Nel corso delle operazioni, i finanzieri del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 3 milioni di articoli privi di etichettatura conforme o contraffatti. Complessivamente, 62 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, mentre 48 soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Tra i prodotti sequestrati figurano giocattoli, peluche, calze della Befana, addobbi e lucine natalizie, abbigliamento, articoli in pelle, magliette della SSC Napoli e prodotti per la cura della persona. I controlli hanno interessato numerosi quartieri di Napoli e diversi comuni della provincia, tra cui Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Gragnano e Sorrento.

Particolarmente rilevante l’intervento nel quartiere di Poggioreale, dove è stato scoperto e sequestrato un laboratorio clandestino per la produzione di calze della Befana contraffatte con marchi della SSC Napoli e di noti personaggi dei cartoni animati.

Sequestrati anche giocattoli di tendenza come i pupazzetti “Labubu”, carte “Pokemon” e accessori di abbigliamento recanti loghi di brand di lusso, oltre a catene di luci natalizie prive del marchio “CE”, potenzialmente pericolose per la sicurezza domestica.

I procedimenti sono in fase di indagini preliminari e le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.