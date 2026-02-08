A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato a Ercolano un 23enne del posto con l’accusa di evasione, dopo aver accertato che il giovane non stava rispettando la misura cautelare a cui era sottoposto.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per la verifica delle persone sottoposte a misure restrittive.

Durante un accertamento in un’abitazione della città, i poliziotti hanno individuato il 23enne e, a seguito delle verifiche effettuate, hanno scoperto che il giovane era destinatario della misura degli arresti domiciliari disposta nella provincia di Alessandria.

Accertata la violazione, gli agenti hanno proceduto all’arresto del giovane per il reato di evasione, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.