Sorrento, rubano gli zaini a due bagnanti in spiaggia: fermati dalla Polizia

A cura della Redazione

Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha denunciato due giovani, di cui uno minorenne, per furto.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della banchina della spiaggia di Meta, sono stati avvicinati da due bagnanti che hanno riferito di essere stati derubati dei propri zaini contenenti effetti personali, denaro contante e dispositivi elettronici.

Le immediate attività di ricerca hanno consentito agli operatori di individuare i due giovani nei pressi della stazione della Circumvesuviana. Nel corso del controllo, questi ultimi sono stati trovati in possesso di somme di denaro e di una cassa bluetooth risultata appartenere a uno dei bagnanti.

I successivi accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che i due ladri, dopo essersi appropriati del denaro e di alcuni oggetti di valore contenuti negli zaini, si erano disfatti degli stessi, che sono stati successivamente recuperati dagli agenti.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati dai poliziotti, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.