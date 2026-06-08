Ercolano, 17enne accoltellato dopo essere stato speronato con lo scooter

A cura della Redazione

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Ercolano, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito al termine di una violenta aggressione. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, intervenuti dopo l'arrivo del giovane al pronto soccorso dell'ospedale Maresca.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 17enne, incensurato e residente in città, sarebbe stato avvicinato da almeno due persone mentre percorreva via Plinio a bordo del proprio scooter. Gli aggressori lo avrebbero speronato, costringendolo a fermarsi.

Il giovane avrebbe quindi tentato di mettersi in salvo rifugiandosi all'interno di una paninoteca poco distante. I due inseguitori, però, lo avrebbero raggiunto e aggredito con estrema violenza, colpendolo con diverse coltellate, oltre che con calci e pugni.

Trasportato in ospedale, il ragazzo è stato medicato e successivamente dimesso con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

I Carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili e chiarire il movente dell'aggressione. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.