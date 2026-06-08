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Ercolano, 17enne accoltellato dopo essere stato speronato con lo scooter

Ercolano, 17enne accoltellato dopo essere stato speronato con lo scooter

Il ragazzo si era rifugiato in una paninoteca dopo l'inseguimento. Colpito con diverse coltellate, pugni e calci, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Ercolano, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito al termine di una violenta aggressione. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, intervenuti dopo l'arrivo del giovane al pronto soccorso dell'ospedale Maresca.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 17enne, incensurato e residente in città, sarebbe stato avvicinato da almeno due persone mentre percorreva via Plinio a bordo del proprio scooter. Gli aggressori lo avrebbero speronato, costringendolo a fermarsi.

Il giovane avrebbe quindi tentato di mettersi in salvo rifugiandosi all'interno di una paninoteca poco distante. I due inseguitori, però, lo avrebbero raggiunto e aggredito con estrema violenza, colpendolo con diverse coltellate, oltre che con calci e pugni.

Trasportato in ospedale, il ragazzo è stato medicato e successivamente dimesso con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

I Carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili e chiarire il movente dell'aggressione. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

 

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