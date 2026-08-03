Castellammare, controlli straordinari nella notte: denunciati due parcheggiatori abusivi e un presunto pusher

A cura della Redazione

Proseguono i controlli straordinari del territorio a Castellammare di Stabia, dove nella notte i Carabinieri della locale Compagnia, insieme agli agenti della Polizia Municipale e alla Capitaneria di Porto, hanno dato vita a un servizio ad alto impatto finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa.

Il bilancio dell'operazione parla di 317 persone identificate, tra cui 72 con precedenti di polizia, e 167 veicoli controllati.

Denunciati due parcheggiatori abusivi e un 21enne

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato due parcheggiatori abusivi sorpresi a esercitare l'attività illecitamente.

Denuncia anche per un 21enne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, tre telefoni cellulari e 515 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori compatibili con l'attività di spaccio.

Altre tre persone sono state invece segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Sequestrati lettini e carrelli sulla spiaggia

L'operazione ha interessato anche il litorale stabiese. Nei pressi del civico 207 di corso Alcide De Gasperi, sono stati sequestrati 10 lettini da mare e due carrelli utilizzati per il loro trasporto, nell'ambito dei controlli contro l'occupazione abusiva degli arenili.

Stretta anche sulla sicurezza stradale

Particolare attenzione è stata riservata anche al rispetto del Codice della strada. Gli operatori hanno elevato 45 contravvenzioni, per un importo complessivo di circa 35mila euro.

L'attività rientra nel piano di controlli predisposto per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e contrastare i fenomeni di illegalità, soprattutto durante il periodo estivo, caratterizzato da un maggiore afflusso di cittadini e turisti.

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