Torre del Greco, agenti della Municipale aggrediti a colpi di casco: 41enne ai domiciliari

A cura della Redazione

Un normale controllo stradale è degenerato in un'aggressione a Torre del Greco, dove due agenti della Polizia Municipale sono stati colpiti ripetutamente con un casco. Un 41enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

L'episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 19, in via Circumvallazione, all'incrocio con via Beneduce. Gli agenti avevano notato uno scooter Piaggio parcheggiato sul marciapiede e, durante gli accertamenti, avevano scoperto che il mezzo era privo di copertura assicurativa.

Mentre i vigili procedevano con i controlli sul conducente, dalla vicina farmacia è uscito il figlio dell'uomo che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe scagliato contro i due agenti – un uomo e una donna – utilizzando un casco.

Sul posto sono intervenuti altri uomini della Municipale e una pattuglia della Polizia di Stato, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

I due agenti sono stati accompagnati all'ospedale Maresca: per entrambi la prognosi è di sette giorni.

Il 41enne è stato condotto al comando della Polizia Municipale e, dopo gli accertamenti e il confronto con il pubblico ministero di turno della Procura di Torre Annunziata, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nel frattempo il padre, che si sarebbe allontanato durante i momenti di concitazione, sarà rintracciato e denunciato. Per lo scooter è previsto il sequestro.