Meta e Piano di Sorrento, partoriente bloccata nel traffico: i carabinieri le aprono la strada verso l'ospedale

A cura della Redazione

Una corsa contro il tempo tra Meta, Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia, con il traffico paralizzato dal maltempo e una donna in travaglio che deve raggiungere al più presto l’ospedale. A rendere possibile il viaggio sono stati i carabinieri, che hanno aperto un varco tra le auto e scortato la futura mamma fino alla struttura sanitaria.

La serata era già particolarmente complicata sulla Penisola Sorrentina, investita poco prima da vento e pioggia. La circolazione verso Castellammare di Stabia procedeva con grande difficoltà e in alcuni punti risultava praticamente bloccata.

La richiesta di aiuto al 112

In via Maresca i militari della Compagnia dei Carabinieri di Sorrento erano impegnati negli interventi necessari a ripristinare la viabilità, resa ancora più difficile da un'interruzione dell'energia elettrica e dalla caduta di un palo della pubblica illuminazione.

È in quei momenti che alla centrale operativa arriva una telefonata al 112. A chiedere aiuto è una donna in travaglio: deve raggiungere l'ospedale, ma il traffico non le consente di proseguire rapidamente.

I carabinieri si trovano a poca distanza e comprendono immediatamente l'urgenza della situazione.

Lampeggianti accesi e strada aperta nel traffico

Le gazzelle accendono i lampeggianti e iniziano a fare strada all'auto sulla quale viaggia la partoriente, guidata dal marito. La centrale operativa allerta contemporaneamente anche i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, che intervengono per agevolare il resto del percorso.

Una vera e propria staffetta nel traffico, con l'obiettivo di guadagnare minuti preziosi e consentire alla donna di raggiungere l'ospedale in sicurezza.

La corsa si conclude nel migliore dei modi. La futura mamma arriva in ospedale e poco dopo dà alla luce un maschietto di 4 chili e 200 grammi.

Mamma e bambino stanno bene. Una serata iniziata tra pioggia, disagi e preoccupazione si è così conclusa con un lieto evento, grazie anche al tempestivo intervento dei carabinieri.