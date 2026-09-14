Torre del Greco, carcassa di un giovane capodoglio sulla Litoranea: recuperata e rimossa

A cura della Redazione

Una carcassa di un cetaceo di notevoli dimensioni è stata recuperata sulla Litoranea di Torre del Greco, al termine di una complessa operazione coordinata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera.

La presenza dell'animale, spiaggiato e in avanzato stato di decomposizione, era stata segnalata nella mattinata di sabato 12 settembre alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera insieme al personale veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud.

Un cetaceo di tre metri e una tonnellata

Gli accertamenti hanno permesso di verificare la presenza di una carcassa lunga circa tre metri, priva della testa e dal peso stimato intorno a una tonnellata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La posizione in cui si trovava l'animale ha reso impossibile un recupero immediato: oltre al notevole peso, infatti, l'eccessivo dislivello rispetto alla sede stradale impediva l'intervento della ditta convenzionata.

È stato quindi organizzato un gruppo di lavoro per procedere alla rimozione nella giornata di domenica 13 settembre.

Probabilmente un capodoglio di pochi mesi

Il dottor Di Nocera dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha esaminato l'esemplare, identificato come un cetaceo appartenente alla famiglia degli odontoceti e presumibilmente un capodoglio di pochi mesi.

Sono stati effettuati campionamenti sulla carcassa per valutare lo stato di salute dell'animale prima della morte e l'eventuale contaminazione ambientale.

L'avanzato stato di decomposizione non ha consentito di stabilire le cause del decesso. Le condizioni della carcassa hanno inoltre escluso la possibilità di conservarla per finalità scientifiche.

Il trasporto via mare fino al porto di Torre del Greco

Particolarmente complesse le operazioni di rimozione. Il personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Torre del Greco ha organizzato il trasporto della carcassa via mare fino al porto corallino utilizzando il battello GC 364.

Alle operazioni hanno collaborato il battello spazzamare del Flag Litorale Miglio d'Oro e la ditta Ceparano. Una volta raggiunto il porto, il cetaceo è stato affidato alla ditta autorizzata dall'Asl Napoli 3 Sud per lo smaltimento.

L'intervento ha consentito di restituire alla libera fruizione un'ampia porzione della spiaggia della Litoranea.

Numerosi bagnanti e curiosi hanno assistito sia dalla spiaggia sia dal porto alle operazioni, che hanno richiesto il coordinamento tra istituzioni e operatori privati impegnati nella tutela dell'ambiente marino e costiero.