A cura di Anna Casale

Siglato presso la libreria “Libertà & Biobar Asperula” un protocollo d’intesa tra l’Associazione Culturale “Biesse Bene Sociale” e la libreria, avente come obiettivi primari l’intensificazione della promozione e diffusione della cultura nel territorio di Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase per contrastare fenomeni delinquenziali, dovuti soprattutto alla mancanza d’istruzione e sostenere, attraverso la vendita di libri della sezione dedicata al giornalista Carmine Alboretti, borse di studio che l’associazione Biesse emette per incoraggiare l’istruzione alle persone in stato di necessità economica.

Un protocollo sottoscritto da Bruna Siviglia, fondatrice e presidente dell’Associazione Culturale Biesse Bene Sociale di Reggio Calabria, Fernanda Pucillo, referente regionale della Campania dell’Associazione, i titolari della libreria Rosaria Vitulano e Fabio Cannavale, i sindaci Pietro Carotenuto, Raffaele De Luca e Vincenzo Ascione, che dopo i saluti ha lasciato in anticipo l’incontro per partecipare ai funerali di Mario Papa, giovanissimo ragazzo torrese deceduto a seguito di un incidente sul lavoro, delegando per la firma l’assessore alla cultura Anna Vitiello.

Impegno, sinergia e competenza saranno le fondamenta per un ponte di collegamento di scambi culturali, idee e del Fare per raggiungere qualsivoglia obiettivo. Un incontro volto anche a ricordare due personaggi, prematuramente scomparsi, che della cultura e dell’impegno sociale, pilastri di collettività, legalità e lotta al malaffare, ne hanno fatto una ragione di vita: Carmine Alboretti e Benito Capossela, preside del liceo “Pitagora-Croce”.

L’Associazione “Biesse” ha consegnato un contributo di cinquecento euro all’Associazione “La Fenice Vulcanica” per il centro antiviolenza “Ti Ascolto” con lo scopo di avviare lavorativamente, imparando un mestiere, le donne vittime di violenza e renderle indipendenti.