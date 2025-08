A cura della Redazione

Dopo cinque anni di assenza, il teatro torna protagonista a Torre Annunziata con una stagione che promette di arricchire la cultura cittadina e offrire momenti di intrattenimento di altissimo livello.

Il Comune di Torre Annunziata, in collaborazione con il Cinema Teatro Nexus e con il sostegno del Teatro Pubblico Campano, ha ufficializzato il programma della stagione teatrale 2025-26.

Il cartellone si aprirà il 20 novembre e proseguirà fino alla primavera del 2026, con otto spettacoli che vedranno protagonisti grandi nomi del teatro napoletano e italiano, oltre a nuove proposte che arricchiranno l’offerta culturale della città. Un'iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, e curata dall'assessore alla Cultura, Lina Nappo, che segna un importante ritorno della cultura teatrale nella città oplontina.

Il primo spettacolo in programma sarà "Ho visto Maradona" di Peppe Iodice, uno dei comici più amati d’Italia, che aprirà la rassegna con il suo inconfondibile umorismo.

A seguire, il cartellone vedrà esibirsi alcuni dei nomi più noti della scena teatrale e musicale napoletana, tra cui il grande Peppe Barra, l'iconica Lina Sastri, i tenori del coro del Teatro San Carlo di Napoli e tanti altri.

Il gran finale della stagione sarà affidato a Paolo Caiazzo con lo spettacolo “I promessi suoceri”, che andrà in scena il 23 aprile 2026.

Un progetto culturale di grande rilevanza

Questa rassegna teatrale non è solo un'occasione per tornare a vivere il teatro in città, ma anche un passo importante verso la rigenerazione culturale e sociale di Torre Annunziata. “Riportare il teatro in città significa restituire alla comunità uno spazio di bellezza, confronto e crescita culturale", ha commentato Lina Nappo, assessore alla Cultura.

Anche il sindaco Corrado Cuccurullo ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando che questa iniziativa è parte di un progetto più ampio per ampliare l’offerta culturale e di eventi in città. "Con questa rassegna, arricchiamo ulteriormente il panorama culturale di Torre Annunziata, puntando su eventi che coinvolgono e appassionano la nostra comunità", ha spiegato il primo cittadino.

Una sinergia vincente

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, il Teatro Pubblico Campano e il Cinema Teatro Nexus, un’importante struttura recentemente inaugurata all'interno del Maximall, che ha già ospitato eventi di successo. Alfredo Balsamo, Direttore del Teatro Pubblico Campano, ha sottolineato come la missione della sua organizzazione sia quella di diffondere la cultura teatrale, e che questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per un territorio che "ha fame di bellezza e spettacolo dal vivo".

Anche i direttori del Cinema Teatro Nexus, Carmen Mascolo e Antonio Mirone, hanno manifestato la loro soddisfazione per la realizzazione di questa rassegna, che dimostra la versatilità della struttura e la sua capacità di ospitare eventi di grande livello.

Ancora da definire i costi del biglietto e dell’eventuale abbonamento per le otto rappresentazioni teatrali.