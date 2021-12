A cura di Anna Casale

“Senza Riserve. In politica e nella vita” (ed. Solferino) il libro dell’onorevole Vincenzo Spadafora, ex ministro per le politiche giovanili e lo sport, presentato al Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata.

L’evento, nato dalla collaborazione dell'istituto scolastico diretto da Felicio Izzo con l'Associazione “Pride Vesuvio Rainbow” e l'Associazione “Caffè letterario Nuovevoci”, è stato introdotto da Andrea Palmieri e condotto da Bernardo Esposito.

Ospiti, oltre all’autore, il preside Izzo e Danilo Di Leo, ballerino del Teatro San Carlo.

L’attore CiroCirettta Cascina ha aperto l’incontro con la poesia “Supplica a mia madre” di Pierpaolo Pasolini ed è intervenuto nel corso della presentazione, con la sua magnifica voce interpretativa, leggendo alcuni passi di “Senza Riserve”.

Vincenzo Spadafora, classe ’74, nasce ad Afragola. Dopo il diploma di maturità classica si trasferisce a Roma, dove inizia a collaborare con l'Unicef. Dal 2008 al 2011 ricopre la carica di presidente di Unicef Italia. Nel 2011 viene nominato, dal presidente della Camera Gianfranco Fini e dal presidente del Senato Renato Schifani, primo garante per l'infanzia e l'adolescenza. Alle elezioni politiche del 2018 è candidato dal Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Casoria, vince e viene eletto deputato. Nel giugno 2018 è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità e ai giovani nel Governo Conte I. Nel 2019, nel governo Conte II, è nominato ministro per le politiche giovanili e per lo sport. Come ministro si è fatto promotore e si è battuto per il professionismo sportivo allo sport di base, per il professionismo femminile sportivo, premendo sulle tutele indirizzate alle sportive professioniste, come la maternità e le agevolazioni fiscali.

In “Senza Riserve”, scritto in prima persona, Spadafora ripercorre gli avvenimenti più importanti della sua carriera politica ma anche del privato. Pagine che danno compimento ad un vero e proprio viaggio di crescita personale, la grande conquista nel realizzare l’enorme rilevanza che hanno il rispetto per sé stessi ed il volersi bene. Un percorso che parte dall’importante ruolo che hanno avuto due figure femminili nella sua vita, sua madre e sua zia, ma anche attraverso la politica degli ultimi anni, che lo ha visto come protagonista. Racconta quella che definisce rivoluzione politica Cinque Stelle, come il Movimento sia cambiato, cosa è successo dietro le quinte dei due governi Conte e di come nella vita politica e privata nulla sia mai certo e sicuro.

Un libro che ha alla base l’autenticità di un uomo ricco di umanità che ha vissuto successi, lotte politiche, scelte difficili e ricostruzioni di sè.