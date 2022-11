A cura della Redazione

Napoli è una città conosciuta nel mondo per le sue bellezze artistiche, per la cucina ma anche per le sue tradizioni legate al gioco. Molte regioni e aree della penisola italiana offrono la loro versione delle carte da gioco e Napoli non è da meno, anzi: le carte napoletane ne rappresentano una delle tipologie più celebri e conosciute su tutto il territorio italiano. Il classico mazzo può essere utilizzato per giocare a briscola, sette e mezzo, tresette, scopa e scopone, per citare solo i principali. Celebre e conosciuta tanto quanto le carte, se non di più, è la versione napoletana della classica tombola: la particolarità consiste nell’assegnare un significato ad ogni numero . Il 17, ad esempio, viene generalmente associato alla disgrazia oppure il 16 al colpo di fortuna.

La scopa è uno dei giochi tipici della tradizionale napoletana ma si è ormai ampiamente diffuso in tutto il territorio italiano. Si gioca utilizzando il classico mazzo da 40 carte, si può giocare da soli, in due o in tre, oltre che in squadra. Ciascun giocatore riceve dal mazziere tre carte e quattro vengono messe, scoperte, sul banco; si procede con la distribuzione di altre tre carte ai partecipanti fino all’esaurimento del mazzo. L’obiettivo della partita è prendere quante più carte possibili di quelle in gioco: il giocatore cala la carta sul banco e se ne trova una dal valore identico (o una somma di carte con quel valore) le prende e costituiscono il mazzetto, altrimenti lascia la propria carta sul tavolo. Quando si arriva all’ultima mano, le carte rimaste sul tavolo vengono prese dal giocatore che ha giocato per ultimo.

Lo scopone è un altro gioco tradizionale ed è una variante della più classica scopa: esiste lo scopone scientifico (che prevede l’assegnazione di 9 carte per ogni giocatore e 4 carte, scoperte, sul banco), lo scopone a 10 carte e lo scopone alla cieca (prevede sempre la distribuzione di 10 carte ma restano coperte).