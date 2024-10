A cura della Redazione

Evento per famiglie e bambini alla Villa di Poppea in Oplontis a Torre Annunziata.

Domenica 13 ottobre, presso la Villa di Poppea ad Oplontis, l’Archeoclub d’Italia APS – Sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, in collaborazione col Gruppo Storico Oplontino e gli alunni del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, propone dalle 9,30 alle 12,30 l’iniziativa “Oplonti in gioco”, itinerari guidati gratuiti per famiglie e bambini con approfondimento sui giochi antichi e lo svolgimento di attività ludico-didattiche di vario tipo. Sarà possibile lungo il percorso ammirare giocattoli del passato e, per i piccoli, anche giocare con questi.

Al termine della visita, ai partecipanti sarà consegnato un depliant, realizzato da alcuni alunni del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, con quiz, giochi e vignette. L'evento, gratuito (per gli adulti è necessario essere in possesso anche del biglietto di ingresso alla Villa), si avvale del patrocinio del Comune di Torre Annunziata.

Per informazioni e prenotazioni: mirella.azzurro@gmail.com.

