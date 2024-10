A cura della Redazione

Kest’Art, Associazione nata per la promozione delle arte visive e la passione artistica, aderisce alla mostra “Incontri”, proposta dal Comune di Torre Annunziata dal 18 al 25 ottobre 2024 presso il cortile di Palazzo Criscuolo, in corso Vittorio Emanuele III n 251.

Adriana Capizzano, pittrice e presidente dell’Associazione, e Armando Caruso, fotografo e tra i fondatori dell’Associazione, esporranno le loro opere di pittura e fotografia.

La mostra - visitabile negli orari di apertura dell’Ente comunale - accoglie anche i lavori di altri artisti: Crescenzio D'Ambrosio, Enrico Manca, Nicola Russo (Neotto), Rossella Silvestri e Francesca De Rogatis.

Adriana Capizzano esporrà i suoi quadri, in un’esplorazione intimista dell’essere donna, come accade nelle tele e nelle foto di Francesca De Rogatis e Rossella Silvestri.

Armando Caruso, invece, proporrà le sue fotografie, scatti che indagano le persone, i luoghi, le relazioni umane, senza la pretesa di fermare il tempo, ma solo di tenerlo stretto per una manciata di secondi. I luoghi fisici e onirici sono presenti nel racconto delle opere di Crescenzo D'Ambrosio, Enrico Manca e Neotto (Nicola Russo).

“Aderiamo alla mostra proposta dal Comune di Torre Annunziata per le celebrazioni della festa patronale della Madonna della Neve per continuare a fare rete sul territorio e promuovere la nostra arte come soci di Kest’Art. Ci piace l’idea di mettere a disposizione della nostra comunità il prodotto della nostra creatività e mettere in circolo la bellezza” commenta Adriana Capizzano.