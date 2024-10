A cura della Redazione

Sabato 26 ottobre alle ore 18,00 Alessio Forgione presenterà il suo ultimo romanzo "Anni felini" (La nave di Teseo editore) presso la libreria Libertà di Torre Annunziata, corso Emanuele III n 417.

A guidare la conversazione con lo scrittore sarà Marina Bisogno, lettrice. Forgione, classe 1986, è tra le voci più interessanti della narrativa contemporanea, già finalista Premio Strega 2020 e firma del Corriere del Mezzogiorno. Un curriculum notevole che lascia solo presagire il talento di questo autore che strizza l'occhio all'esistenzialismo, che racconta con uno stile minimale le relazioni umane, Napoli, il divenire che sta sopra l'essere umani e ha uno sguardo interrogativo sui luoghi e le persone.

La trama del romanzo: sopravvissuto dopo essere stato investito da un’auto, Giorgino, un gatto “psichedelico”, viene accolto da un ragazzo, che chiamerà Papà Gattone, in una villa in campagna lontana da tutto e tutti, la casa degli ulivi. Qui Giorgino vivrà amori e gelosie con due anime feline, erranti come lui. Nella casa degli ulivi arriva anche il protagonista del romanzo che, dopo la fine della decennale, contrastata, relazione con la fidanzata, si decide a lavorare al suo nuovo libro, mentre l’amico e padrone di casa tenta di dar forma a un disco, il sogno della sua vita da musicista.

"Anni felini" è un romanzo di uomini e gatti in cui i due mondi si intrecciano e si ispirano a vicenda tra Napoli, Parigi e Londra: la casa degli ulivi diventa il luogo di una educazione sentimentale dove vivere liberamente le gioie del corpo e le delusioni della vita, e dove due amici vedono cambiare il loro rapporto mentre cercano ognuno la propria strada. Intorno a loro, una colonia di gatti che vive, solo apparentemente, un’esistenza distante da quella dei loro vicini umani.

Alessio Forgione torna con una storia potente e ribelle sull’alchimia nascosta dei nostri sentimenti, sui sentieri che percorriamo mentre diventiamo grandi, sulle emozioni che non possiamo trattenere quando ci tuffiamo nel mare che abbiamo rincorso tutta la vita.