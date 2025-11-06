A cura della Redazione

Sabato 8 novembre alle ore 17:00 , la Libreria Libertà di Torre Annunziata, ospiterà due voci coraggiose che hanno sfidato l’ingiustizia in prima persona: Arturo Scotto, deputato del PD, e Annalisa Corrado, europarlamentare del PD.

Entrambi hanno fatto parte della Global Sumund Flottilla, l’iniziativa di solidarietà internazionale che ha tentato di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza stremata e sterminata sotto le bombe, cercando di violare un assedio disumano. Fermati in acque internazionali dalle forze israeliane, hanno vissuto in diretta la repressione di chi ha cercato di rompere il silenzio su Gaza.

La libreria è impegnata in prima linea contro le politiche genocide aderendo a BDS Italia, contro il colonialismo d'insediamento e l'apartheid in Israele e in questi mesi, con il ciclo di incontri "Voci da Gaza, voci per Gaza", abbiamo ascoltato chi ha scelto di agire, Nives Monda, Souzan Farayet, Eman Zaidat, mettendo a rischio la propria libertà per denunciare ciò che sta accadendo e portare solidarietà concreta.

L’incontro sarà moderato da Antonio Musella, giornalista di Fanpage e componente dell’equipaggio di terra della Mediterranea Saving Humans, che si occupa di ricerca e salvataggio in mare nel Mediterraneo centrale.