A cura della Redazione

Una serata densa di emozioni e riflessioni quella che si è svolta presso la Libreria Libertà a Torre Annunziata. Protagonista l’artista Marco Zurzolo, sassofonista, compositore e scrittore, che ha presentato il suo libro “Forcella”.

L’incontro ha offerto molto più di una semplice presentazione: è stato un vero momento di confronto tra generazioni, nel quale Zurzolo ha condiviso esperienze, pensieri e un forte messaggio di responsabilità civile.

Nel suo dialogo con il pubblico, l’artista ha sottolineato quanto sia importante educare i giovani al senso critico, evitando di giustificarli sempre e comunque solo per la loro età. “Alcuni atteggiamenti spavaldi — ha detto — nascono da una scarsa cultura e da una pericolosa tendenza ad omologarsi ai modelli imposti dai media”.

A rendere la serata ancora più intensa, le esibizioni musicali di tre giovani talenti: Roberta Amendola, 18 anni, studentessa e cantante; Mariano Pio Raiola, 20 anni, chitarrista classico del Conservatorio “San Pietro a Majella”; e Francesco Gaudino, 16 anni, bassista in erba.

Un evento che ha saputo unire musica, letteratura e riflessione sociale, riaffermando la Libreria Libertà come uno dei luoghi più vivi e accoglienti della scena culturale oplontina.

(Foto di Giueseppe Forcella)