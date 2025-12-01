A cura della Redazione

Lo Sport Club Oplonti ospiterà giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 18.00, la presentazione del volume “Cose già dette” di Gioconda Galluccio. Con l’autrice conversa la prof. Lina Lupoli. Introduce l’evento Emilia Pagano, socia emerita nonché responsabile della commissione cultura del sodalizio. Intermezzi musicali a cura di Cecilia De Vita e Franco Pignataro.

Gioconda Galluccio, già docente della scuola primaria, è nata a Torre Annunziata, ma non ha mai lasciato questa sua terra aspra e dolce, sospesa a mezz’aria tra il Vesuvio e il mar Tirreno. Ad essa ha dedicato la sua passione per la scrittura in prosa e versi, meritando prestigiosi riconoscimenti come il premio di poesia “Città di Napoli” e il gran prix “Etoile d’Europe”. E’ anche Medaglia Aurea del premio nazionale “Valle del Piave-Dino Buzzati”. Il tempo è trascorso, ma Gioconda ancora s’ispira alla sua città, alla sua gente, alla sua famiglia a cui dedica ricordi che mai si spengono. La Poesia le allunga la vita come amore che ancora sospira e canta.