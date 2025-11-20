A cura della Redazione

Un sipario che si chiude, un applauso che non smette, una vita intera dedicata al teatro.

Oscar Di Maio racconta sé stesso e la sua carriera, dalle prime serate fino al successo esplosivo del suo Cafone, diventato fenomeno televisivo e simbolo popolare.

“Guitto? Così è se vi pare” è il nuovo libro di Oscar di Maio che sarà presentato il 26 novembre alle 18,00 al Teatro San Francesco a Torre Annunziata, in collaborazione con l’associazione Caffè Letterario e la Filodrammatica San Francesco.

Oscar Di Maio è un attore e comico tra i più amati della scena napoletana. Figlio d'arte, cresce tra i camerini e debutta giovanissimo al Teatro Sannazzaro sotto la guida di grandi maestri come Luisa Conte, Beniamino e Rosalia Maggio.

Interprete brillante e versatile, porta avanti con passione la tradizione della sceneggiata e della commedia, conquistando il pubblico con personaggi popolari e intensi.

Con il celebre Cafone, personaggio teatrale televisivo nazionale, raggiunge un successo straordinario, trasformandosi in icona comica di più generazioni.

