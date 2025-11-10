Torre Annunziata ha dato i natali a tanti personaggi famosi, nati e morti in periodi diversi. Due di loro, però, hanno avuto lo stesso destino, sono deceduti a distanza di poche ore uno dall'altra: Dino De Laurentiis e Maria Orsini.

Il primo è morto a Beverly Hills, nella contea di Los Angeles, il 10 novembre 2010, la seconda è deceduta a Torre Annunziata l'11 novembre dello stesso anno, ma per la differenza di fuso orario a distanza di pochissime ore. Lui aveva 91 anni, perché nato l'8 agosto 1919, lei invece 82, in quanto nata il 19 marzo 1928.

Dino De Laurentiis è stato uno dei più grandi produttori cinematografici, con oltre 150 film nella sua lunga carriera. Maria Orsini è stata l'autrice di diversi libri, tra i quali il romanzo "Francesca e Nunziata", tradotto in sei lingue, che ha ispirato l'omonimo film, con interpreti principali Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Claudia Gerini.

Dino riposa negli Stati Uniti d'America, le ceneri di Maria sono state disperse nelle acque di Capo Oncino. Entrambi però sono uniti dalla loro fama, che non ha confini, perché universale nello spazio e nel tempo. E soprattutto vivranno nel ricordo dei loro concittadini, onorati e orgogliosi del fatto che sono nati a Torre Annunziata.

