A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara ad accogliere la XV edizione del Cortodino Film Festival, in programma dal 3 al 7 novembre 2025.

Per cinque giorni Palazzo Criscuolo diventerà una vera e propria cittadella del cinema, con proiezioni, incontri d’autore, masterclass e momenti di confronto dedicati ai protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Tra i primi ospiti annunciati di questa edizione: Cristina Donadio, Rosalia Porcaro e Nando Paone, che porteranno a Torre Annunziata la loro esperienza e il loro contributo artistico.

La serata finale, il 7 novembre, sarà dedicata alle premiazioni delle opere in concorso e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e personalità del mondo del cinema e della cultura.

Il Cortodino Film Festival, dedicato alla memoria di Dino De Laurentiis, conferma così la propria missione: promuovere il cinema come linguaggio di crescita culturale, di memoria e di impegno civile.

