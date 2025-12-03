Si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 15.00 presso l’Aula Magna del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata il convegno dal titolo “Cultura della Legalità e giusto processo. Binomio inscindibile nel rispetto della Costituzione”.
L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio Permanente per la Legalità, vedrà la partecipazione del prof. Oliviero Mazza, ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e titolare dell’insegnamento di Procedura penale nel corso di laurea in Scienza della sicurezza economico-finanziaria presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.
L’evento sarà introdotto dall’avv. Nicolas Balzano, presidente dell’Osservatorio Permanente per la Legalità.
