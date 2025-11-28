A cura della Redazione

Il giorno 28 novembre alle ore 11:30, presso il Teatro del Plesso Cavour, l’IC Leopardi-Parini-Rovigliano di Torre Annunziata presenterà i progetti “Protagonista della mia Italia”, realizzato in gemellaggio con l’IC Bellini – Scuola Primaria Rigutini di Novara, e GentilDonna Oplontina, iniziativa dedicata alla promozione della gentilezza, della legalità e del valore culturale.

L’evento sarà particolarmente significativo perché vedrà l’istituzione della prima edizione del Premio “GentilDonna Oplontina”, conferito in riconoscimento simbolico e storico a Maria Orsini Natale, scrittrice di Torre Annunziata, per il suo contributo alla cultura e alla letteratura.

La cerimonia sancirà anche la firma di un Patto Educativo di Comunità, volto a promuovere interventi educativi sinergici con le istituzioni locali, sostenendo la cultura non violenta e la valorizzazione delle figure femminili del passato e del presente.

Interverranno la dott.ssa Antonella D’Urzo, preside dell’IC Leopardi-Parini-Rovigliano, referente per la Gentilezza, che introdurrà il senso pedagogico dell’iniziativa, e la prof.ssa Fernanda Pucillo, per un momento di riflessione sulla violenza contro le donne.

Saranno inoltre presenti l’atelierista Stella Li Mandri, Nello Collaro, direttore artistico di Costruiamo Gentilezza, Rosaria Vitulano della Libreria Libertà, Domenico Orsini, autore e curatore dell’opera dedicata a Maria Orsini Natale. Partecipano le classi 5C e 5D dell’Istituto e i docenti dell’IC Bellini – Rigutini. Infine, l’assessore alla Cultura Lina Nappo, a testimonianza del sostegno delle istituzioni locali.