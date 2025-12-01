A cura della Redazione

Si terrà Giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18:30 presso il Teatro San Francesco, alla via Roma n. 6 in Torre Annunziata, la conferenza stampa per presentare la “II Rassegna Teatro Amatoriale San Francesco - Premio Antonio Caso” organizzata dall’A.P.S. La Filodrammatica Sanfrancesco, con il patrocinio morale di F.I.T.A. Campania (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti) e del Comune di Torre Annunziata.

Nel segno della continuità, di una presenza sempre più profonda e concreta nella proposta culturale in città, Liliana Peluso e tutto lo staff de “La Filodrammatica San Francesco” hanno voluto riproporre una kermesse teatrale che lo scorso anno, nell’edizione di esordio, raccolse consensi incondizionati. Il Premio, quest’anno, è intitolato ad Antonio Caso, artista torrese che contribuì in maniera determinante, a partire dagli anni ’60, alla promozione e alla diffusione dell’attività teatrale soprattutto tra i giovani.

All’evento parteciperanno: Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata, Carmela Nappo, assessore alla Cultura, Don Paolino Franzese, parroco-rettore della Basilica Ave Gratia Plena e amministratore parrocchiale di San Francesco di Paola, Vincenzo Ascione, presidente F.I.T.A. Campania, Liliana Peluso, presidente de “La Filodrammatica Sanfrancesco”.

(nella foto, i rappresentanti delle compagnie teatrali alla cerimonia di premiazione della prima edizione lo scorso 13 giugno)