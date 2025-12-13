«La Gentilezza aiuta a crescere e a costruire una politica più attenta ai bisogni e ai desideri della comunità. I bambini ce lo insegnano con semplicità». E proprio dai bambini, dalle loro menti libere, indipendenti, aperte arriva una richiesta al massimo rappresentante delle istituzioni regionali, Roberto Fico. Gli alunni del IV Circolo didattico “Carlo Nunziante Cesaro” di Torre Annunziata chiedono al neo presidente della Regione Campania l’istituzione di un assessorato con una delega particolare: la Gentilezza.

In un evento organizzato dall’Istituto diretto dalla prof. Maria Pisciuneri, hanno letto e poi indirizzato una lettera a Fico: «Volevamo ricordare che 7 anni fa i bambini del Primo Circolo Didattico “Giacomo Leopardi” di Torre Annunziata chiesero all’amministrazione comunale che venisse nominato un assessore alla Gentilezza. La richiesta fu accolta con gioia e interesse. Così da allora è iniziato il percorso “Costruiamo Gentilezza” estendendosi in molti comuni vesuviani e poi in tutta la Regione Campania. Visto l’importanza e il grande successo del progetto, chiediamo al nuovo presidente della Regione Campania di istituire l’Assessorato alla Gentilezza così come lo hanno chiesto i bambini delle scuole dei comuni di Pisa e Imperia attraverso lettere consegnate ai presidenti delle Regioni Toscana e Liguria».

I bambini, dunque, si dichiarano “pronti per questo passo gentile insieme ai genitori, alle maestre, alle associazioni, impegnandoci a dedicarci alla costruzione di pratiche e progetti di gentilezza in una realtà come la nostra che ha tanto bisogno di nuove regole”. «Grazie all’ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza del nostro territorio, Anna Vitiello – prosegue la nota - abbiamo conosciuto anche le vicende di un bambino, Daniele, che ha deciso di scrivere una lettera “Cara gentilezza ti scrivo”. Per Daniele la Gentilezza è una farfalla di luce, con ali leggere, a cui chiede di tornare ad essere presente per aiutare tutti ad essere migliori».

Poi concludono: «Anche se bambini, siamo forti e volenterosi e ci impegniamo ad essere presenti in questo percorso, ma abbiamo bisogno dei “grandi” per raggiungere il traguardo». Messaggio forte e chiaro che, nella fattispecie, ha un destinatario specifico: il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Chiudiamo questa bellissima pagina scritta dai bambini del IV Circolo Didattico di Torre Annunziata con un auspicio della pedagogista e ambasciatrice di “Costruiamo Gentilezza” Marta Tropeano. Ha realizzato l’e-book gratuito “Il cerchio della Gentilezza”, una raccolta di laboratori pedagogici ed emotivi per educare al cuore, nelle scuole e in famiglia.

Nei testi dell’opera, tra gli altri, si legge: «Se la Gentilezza si potesse annusare avrebbe il profumo dolce del gelsomino. Se invece si potesse guardare avrebbe la forma di un cuore rosso rubino. Se chiudo gli occhi e immagino un paese gentile mi viene a trovare un mare calmo e luccicante. Se la Gentilezza si potesse ascoltare avrebbe un suono zuccherino come un canto bambino. Se la gentilezza si potesse mangiare avrebbe il sapore del miele. La Gentilezza è circolare, un con-tatto…Se potesse contagiare saremmo tutti più umani!».