A cura della Redazione

La giornalista Anna Calì, firma del quotidiano online NapoliVillage, si è aggiudicata la nona edizione del premio giornalistico “Campania Terra Felix”, promosso dall’associazione della stampa campana Giornalisti Flegrei. La collega è stata premiata per l’articolo “Santobono, eccellenza tradita: la maggioranza boccia i fondi per i bambini della Campania”, un’inchiesta approfondita che ricostruisce il respingimento, da parte del Parlamento, di un emendamento che avrebbe destinato 5 milioni di euro all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Il pezzo, valutato dalla giuria come incisivo e ben documentato, mette in luce come la bocciatura dei fondi rappresenti un duro colpo per la sanità campana, soprattutto alla luce del sostegno economico concesso dal governo ad altre strutture del Nord. Una disparità che – secondo quanto analizzato dalla giornalista – mina i principi di equità e pari accesso alle cure per i bambini del Mezzogiorno.

«Ricevere questo premio per il mio lavoro è una soddisfazione importante – ha dichiarato Anna Calì durante la cerimonia – ma lo considero soprattutto un richiamo: la stampa non deve mai fare un passo indietro davanti alle ingiustizie. Raccontare le disparità, soprattutto quando riguardano i bambini e il loro diritto alla salute, è un dovere civile».

La giornalista ha dedicato il riconoscimento «a tutte le famiglie che lottano ogni giorno per ottenere cure dignitose», ribadendo l’importanza di un giornalismo capace di scavare in profondità e dare voce a chi non ne ha.

La premiazione si è svolta venerdì 5 dicembre 2025 a Bacoli, negli eleganti spazi del Palazzo dell’Ostrichina, all’interno del Real Parco Borbonico del Fusaro.

Il valore del premio

«Comunicare mi viene naturale, e considero questo premio una missione condivisa con tanti colleghi», ha spiegato il presidente dei Giornalisti Flegrei Claudio Ciotola, sottolineando lo spirito con cui è nato il riconoscimento.

Il Premio “Campania Terra Felix”, organizzato in collaborazione con l’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, punta a valorizzare chi racconta la ricchezza culturale, sociale e ambientale della Campania, con particolare attenzione ai Campi Flegrei. Previste sezioni speciali dedicate agli studenti, alla fotografia e a personalità che si sono distinte in vari ambiti.

Tutti i premiati dell’edizione 2025

Per la categoria carta stampata i riconoscimenti sono andati a Pietro Citarella e Teresa Del Prete; per il giornalismo televisivo premiati il volto RAI Antonella Fracchiolla e Marco Altore di Tele Ischia.

Nella stampa di settore sono stati insigniti Francesco Gravetti (Il Sociale), Giuseppe Simeone (Vatican News), Maurizio Cuzzolin (Medicina 2000), Carmine Zamprotta per l’editoria, Rosario Lopa per la comunicazione istituzionale in agricoltura e Luigi Usai per l’ufficio stampa delle Forze Armate.

Per il web sono stati premiati, oltre ad Anna Calì, Domenico Ciullo, Rocco Romeo e Antonio Russo.

Per la fotografia il riconoscimento è andato a Giovanni Ruggiero, con menzioni per Francesca Ferrara e Floriana Schiano Moriello.

La sezione Libri ha visto premiati Roberta Rubino, Alberto Nazzaro e Maria Chiara Vittoria Giannicchi.

Premi speciali e riconoscimenti istituzionali

Tra i premi speciali assegnati figurano la dott.ssa Maria Alessandra Santillo e il dott. Antonio Pignataro per il Servizio Pubblico; la dott.ssa Lina Di Domenico e il generale Francesco Greco per le Forze dell’Ordine; Nicola Raiano, Rosario Barbato e Ferdinando Salvatore Russo per la Sanità. Il Premio San Giustino è stato conferito a Francesco Caruso, per una vita dedicata alla medicina.

Per il mondo dell’arte e dello spettacolo riconoscimenti a Mario Maglione, James La Motta e Marco Palmieri. Il Premio Campi Flegrei è stato attribuito a Campi Flegrei TV – Canale 99.

Per l’associazionismo è stata premiata AIDDA Campania, guidata da Carla Librera; per la ristorazione lo chef Salvatore Race del ristorante Al Timone; per l’enogastronomia Vincenzo Varchetta, patron di Varchetta Vini Astroni.

Spazio anche alle scuole

Ampio spazio è stato dedicato agli elaborati degli studenti: tra gli istituti premiati figurano l’IC Marco Polo di Calvizzano, l’IC Foscolo Oberdan di Napoli, l’Istituto Ferraioli, la scuola Il Cigno, la Gobetti–De Filippo di Quarto, l’ITE Rita Levi Montalcini, l’IC Marconi Diano di Pozzuoli e l’IC Don Giustino Russolillo.

La giuria tecnica presieduta dal prof. Stefano Chiaverini ha infine premiato la fotografia “Il primo sguardo al sacro” di Giuseppe Maione, che sarà esposta nella mostra fotografica alla Casina Vanvitelliana.