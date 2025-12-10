A cura della Redazione

Un viaggio tra mito, storia e identità culturale. È lo spirito dell’iniziativa “Sulla rotta delle sirene – Partenope e le altre”, in programma l’11 dicembre 2025 alle ore 17:00 presso Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata.

L’evento si aprirà con la conferenza del professore Salvatore Ciro Nappo, dedicata al fascino millenario delle sirene e alla loro presenza nei racconti del Mediterraneo, con un’attenzione particolare al legame con la storia del territorio oplontino.

A seguire sarà inaugurata la mostra foto-grafico-pittorica “Ri-scopriamo Torre”, un percorso visivo pensato per valorizzare scorci, monumenti e identità storiche della città.

All’incontro interverranno anche il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alla Cultura Carmela Nappo, che porteranno i saluti istituzionali e sottolineeranno l'importanza della diffusione culturale per il territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Archeoclub d’Italia – sede di Torre Annunziata, dalla città di Torre Annunziata e dal Forum dei Giovani, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un processo di riscoperta e valorizzazione delle proprie radici.