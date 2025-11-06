"Un sogno può diventare realtà se dietro c'è la volontà, la fantasia e un minimo di spirito di sacrificio per dargli concretezza".

Con queste parole di Dino De Laurentiis, citate nell'introduzione del suo libro "Dino De Laurentiis. Da Torre Annunziata ad Hollywood. I suoi film", lo scrittore Ignazio Senatore ha presentato il suo lavoro a Palazzo Criscuolo nell'ambito di "Cortodino". Psicologo, già docente della Scuola di specializzazione in psichiatria presso l'università "Federico II" di Napoli, è anche giornalista e autore di diverse opere.

Partendo dagli esordi come attore e poi da produttore cinematografico del famoso Dino, nato a Torre Annunziata l'8 agosto 1919, Senatore ne ripercorre tutta la carriera di grande successo a livello mondiale. Il suo saggio, composto da sessanta schede di film, con trama e commento critico, racconta anche testimonianze, curiosità ed aneddoti dello stesso Dino De Laurentiis e di registi, attori e sceneggiatori che hanno collaborato alla realizzazione dei suoi film. Dalla Lux Film alla fondazione della Ponti-De Laurentiis, da Dinocittà a Hollywood, l'autore del volume, edito a settembre scorso, descrive in duecento pagine tutti i momenti più significativi della carriera del produttore cinematografico, con una trama avvincente che coinvolge e avvolge il lettore.

Oltre ai sessanta film recensiti, Ignazio Senatore cita alla fine tutti gli altri realizzati da Dino e la ricca bibliografia che ha consultato. Un libro da leggere per scoprire ancora più a fondo la grandezza di un produttore cinematografico che ha avuto i suoi natali a Torre Annunziata.