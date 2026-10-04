Torre Annunziata, Salvatore Del Gaudio presenta il suo studio sui dialetti ucraini di confine

Salvatore Del Gaudio è un cittadino torrese, docente di filologia e linguistica slava presso l'università di Salerno. Esperto conoscitore della lingua ucraina, per averla insegnata ed essere vissuto in questo paese per molti anni. Autore anche di un opuscolo sul dialetto torrese, pubblicato da "D'Amelio Editore" diverso tempo fa.

Dalla lingua ucraina allo studio dei dialetti di confine

La sua passione per la ricerca linguistica lo ha portato ad esplorare la conoscenza dei dialetti ucraini di confine con la Bielorussia e la Russia. Questo suo studio, lo ha trasferito in una monografia presentata presso l'Università di Salerno alla presenza del Magnifico Rettore Virgilio D'Antonio e del professore del dipartimento di didattica Rosario Pellegrino.

Il confronto con studiosi italiani e internazionali

Tra il pubblico c'erano alcuni rappresentanti delle comunità ucraine in Italia e anche ospiti provenienti dall'estero. Il dibattito ha visto gli interventi di docenti molto qualificati in campo linguistico, tra i cui Miriam Voghera e Silvia Siniscalchi dall'università salernitana, Andrea De Carlo dell'Università "Orientale di Napoli" e Tilmann Reuther dell'Università di Vienna. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il plauso per l'originalità della ricerca

Il plauso all'autore per l'originalità e il rigore scientifico della ricerca linguistica è stato unanime, anche perché ha offerto riflessioni di grande attualità su un paese, l'Ucraina, che sta vivendo da oltre quattro anni la tragedia della guerra con la Russia. Agli elogi aggiungiamo anche i nostri, orgogliosi di Salvatore Del Gaudio come concittadino, docente e studioso di una realtà linguistica a tantissimi ancora sconosciuta.

(Nella foto, Il professor Salvatore Del Gaudio con al suo fianco il Magnifico Rettore dell'Università di Salerno Virgilio D'Antonio e due relatori ai lati)

Potrebbe interessarti anche:

Torre Annunziata, il dialetto torrese tra storia e linguistica: lo studio del professor Del Gaudio