Congresso dei Giovani Democratici di Torre Annunziata.

Ieri, giovedì 5 ottobre, si è svolto l’importante incontro presso la sede del Partito Democratico in corso Vittorio Emanuele III, alla presenza del segretario provinciale di GD Giovanni Oliviero e del segretario cittadino Giuseppe Manto.

(Nella foto, da sinistra Giovanni Oliviero e Giuseppe Manto)

Tanto entusiasmo e partecipazione da parte dei giovani iscritti, che in proiezione futura sicuramente daranno nuova linfa ed entusiasmo all’intero partito.

E’ stato eletto segretario dei GD Matteo Vitulano, vicesegretario Lorenzo Solimeno, presidente Ciro Marco.

Dopo i ringraziamento di rito, il neo segretario ha preso la parola: “Sono un giovane di soli 21 anni che crede fermamente nella forza della gioventù e nella capacità dei giovani di portare cambiamenti positivi - afferma Vitulano -. Non abbiamo bisogno di aspettare che gli altri agiscano, possiamo essere noi stessi i protagonisti del cambiamento della nostra città. Invito tutti i giovani ad unirsi a noi. Non dobbiamo più sentirci trascurati. Possiamo lavorare insieme per creare opportunità, per promuovere l’istruzione, per rendere la nostra città più sostenibile ed inclusiva. Non abbiamo paura di sognare in grande. Siamo una generazione di cambiamento e possiamo portare la trasformazione nella nostra città. Insieme possiamo rendere migliore questo territorio. Grazie per la vostra fiducia e per essere parte di questa meravigliosa sfida”, conclude il neo segretario.