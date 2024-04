A cura della Redazione

Presentazione della candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle a Villa Tiberiade. La dirigente scolastica Mariantonietta Zeppetella Del Sesto ha incontrato giornalisti e cittadini per un dibattito sulle motivazioni che l’hanno spinta a scendere in campo per concorrere alla carica di primo cittadino a Torre Annunziata.

Alla presenza di un folto pubblico, l’aspirante sindaco ha risposto con schiettezza alle domande che le sono state rivolte, tra cui innanzitutto una sulla scelta di correre appoggiata da una sola lista, quella del M5S, e non in coalizione. “Purtroppo gli altri partiti e movimenti non hanno voluto appoggiare la mia candidatura e nemmeno sottoscrivere tutti gli otto punti che avevamo sottoposto alla loro attenzione, in particolare quello della formazione della giunta esclusivamente su indicazioni del sindaco”.

Poi ha precisato, rispondendo ad un’altra domanda, qual è la sua visione della politica: “Siamo contro ogni forma di trasformismo, di passaggi da una coalizione all’altra, e inoltre non accettiamo che nelle liste elettorali ci siano persone legate direttamente o collateralmente a quelle indicate nel decreto di scioglimento del consiglio comunale”.

Parlando del suo libro “La Villa delle magnolie” ha detto: “È una storia di donne che desiderano rinascere, come deve rinascere la nostra città”. Riconfermando, come aveva dichiarato nella presente intervista rilasciata a TorreSette, che lei si sente cittadina d’adozione di Torre Annunziata, dove ha lavorato come docente e dirigente scolastica per circa un trentennio