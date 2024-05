A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata. Alle ore 12,00 di oggi, sabato 11 maggio, si concluderanno le operazioni relative alla presentazione delle candidature a sindaco e a consigliere comunale per le elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024.

Gli episodi di vandalismo, perpetrati ai danni degli ingressi delle sedi del Partito democratico e del comitato elettorale del candidato sindaco Corrado Cuccurullo, hanno surriscaldato un clima politico finora mantenutosi su livelli abbastanza civili.

Tutti i tre candidati sindaco, Alfano, D’Avino e Zeppetella, non hanno fatto mancare la loro vicinanza e solidarietà a Cuccurullo, attraverso brevi ma significativi comunicati di condanna verso l’episodio di vandalismo. D’altronde, nessuno ha interesse a buttare benzina sul fuoco, meglio il confronto su progetti ed idee per il rilancio della città.

Ciò non toglie che bisogna mantenere alta l’attenzione per evitare che ci siano gesti spiacevoli che emulino quelli dell’altra notte.

Il senatore Orfeo Mazzella del M5S, preoccupato anche per taluni episodi di violenza verbale nei confronti della candidata a sindaco del M5S, scrive al Prefetto di Napoli affinché vigili sulla regolarità delle consultazioni elettorali a Torre Annunziata.

Ecco il testo della missiva indirizzata da Mazzella al Prefetto Michele di Bari:

“Onorevole Prefetto, mi rivolgo a Lei in qualità di senatore della Repubblica. In particolare, da cittadino di Torre Annunziata, le segnalo una forte preoccupazione per il clima pesante che si è venuto a creare in città in vista delle imminenti elezioni amministrative, che si terranno a giugno.

Con grande preoccupazione segnalo che presso la sede del Partito Democratico, la saracinesca del comitato elettorale è stata imbrattata con insulti contro il proprio candidato sindaco. Analogamente, si sono registrati alcuni episodi di violenza verbale e minacce nei confronti di alcuni candidati e sostenitori della lista del Movimento 5 Stelle.

In particolare, la candidata sindaca è stata oggetto di attacchi pesanti su social media, con utenti che si sono spinti fino a insulti gravi nei suoi confronti e di persone vicine alla sua figura. Tali comportamenti non possono essere tollerati in una democrazia ed è fondamentale garantire un clima sereno e pacifico durante lo svolgimento della campagna elettorale, affinché i cittadini possano esprimere liberamente le proprie opinioni e fare scelte consapevoli. Ritengo fondamentale assicurare la sicurezza di tutti i candidati e dei cittadini coinvolti nel processo elettorale.

Perciò, auspico possa essere alzato il livello di attenzione da parte degli Organi preposti alla gestione dell’ordine e della pubblica sicurezza, tenendo alta la guardia per prevenire e contrastare eventuali episodi di violenza verbale o fisica che possano compromettere il regolare svolgimento delle elezioni. Confido nella Sua sensibilità e prontezza d'azione per garantire il rispetto delle regole democratiche e la tranquillità della nostra comunità durante questo delicato periodo.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o collaborazione possa rendersi necessaria”.