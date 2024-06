A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata. Il Movimento 5 Stelle, in vista del ballottaggio tra il candidato sindaco di centrosinistra Corrado Cuccurullo e quello di centrodestra Carmine Alfano, in programma domenica 23 e lunedì 24 giugno prossimi, spiega la scelta di non appoggiare nessuno dei due candidati alla carica di sindaco.

Ecco il documento ufficiale del Movimento:

"Per noi la legalità non è mai stata merce di scambio: lo abbiamo ribadito nella fase preelettorale, quando in gioco c’era la creazione delle coalizioni, e lo ripetiamo anche oggi prima del ballottaggio.

Abbiamo provato a costruire una coalizione sana, libera dal malaffare, che avrebbe garantito ai cittadini un'amministrazione onesta, ma ci è stata chiusa la porta in faccia. E dal momento che non è stato possibile creare insieme ad altre parti politiche un’alternativa sana alle destre, abbiamo dovuto fare da soli, rispecchiando con questa scelta il nostro chiaro e inequivocabile orientamento.

Sia nel centro destra di Alfano che nel centro sinistra di Cuccurullo, ci sono liste che hanno consiglieri segnalati nel decreto di scioglimento per mafia. Queste persone andavano messe alla porta perché per noi sono impresentabili in un Consiglio Comunale che deve esprimere un forte impegno per la legalità e per il cambiamento.

Questo era uno dei punti del “Patto di legalità” che avremmo voluto realizzare con l’area progressista di sinistra in una coalizione che non ha mai visto la luce. Pertanto, non vediamo utile alla Città un apparentamento.

Siamo consapevoli che il nostro impegno per la legalità non sarà facile e che dovremo affrontare molte sfide, ma continueremo a lottare dai banchi dell’opposizione, per garantire un’amministrazione trasparente, onesta e libera da condizionamenti esterni.

Recarsi alle urne è un dovere civico e noi lasciamo ai nostri elettori la facoltà di decidere chi votare, consci del fatto che il percorso di legalità da noi agognato è ancora troppo lontano. Questa decisione è stata presa in modo responsabile, considerando che entrambi gli schieramenti hanno accolto persone che contrastano in maniera palese con i principi politici del Movimento 5 Stelle.

Invitiamo pertanto tutti gli elettori a riflettere attentamente prima di votare, scegliendo con attenzione chi rappresenterà al meglio i valori della legalità e dell'integrità. La nostra battaglia per un cambiamento vero e duraturo parte da qui, dalle scelte che facciamo nelle urne.

Rimaniamo fermi nel nostro impegno per una politica diversa, dove l'onestà e la trasparenza siano i pilastri su cui costruire il futuro della nostra città. Siamo pronti a continuare la lotta, sempre con determinazione e coerenza, per un'amministrazione che risponda veramente ai bisogni dei cittadini. Non faremo compromessi sulla nostra integrità e continueremo a essere un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa pulita e responsabile.

Siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono e a lavorare sodo per realizzare il cambiamento di cui la nostra città ha bisogno.

Siamo pronti a lottare per una politica più etica, più giusta e più rispettosa dei valori della legalità".