A cura della Redazione

Congresso del Partito Democratico di Torre Annunziata.

Domenica 15 dicembre avrà luogo presso la sede oplontina del Circolo “Raffaele Di Sarno” l’elezione del segretario e del comitato direttivo del partito.

Quest’anno gli iscritti sono all’incirca 380, l’anno scorso intorno alla sessantina. L’aumento considerevole del numero delle tessere diventa quasi fisiologico negli anni di svolgimento dei Congressi, ancor di più quando c’è competizione tra più candidati alla segreteria. Infatti quest’anno non sarà un Congresso unitario, come l’ultimo che vide l’elezione per acclamazione del segretario Giuseppe Manto. Ora, invece, ci saranno almeno due candidati: Ciro Passeggia, già in passato segretario cittadino del Pd, e Gabriella Pepe, componente della segreteria Manto, anche se sul suo nome pemane ancora qualche dubbio . Ma non è da escludere, anche se poco probabile, un terzo candidato.

Ma vediamo qual è il programma delle due giornate di lavori.

Sabato 14 dicembre: dalle 17,30 alle 20,30 relazione e dibattito sulla situazione politica.

Domenica 15 dicembre, ore 15,30: apertura del Congresso ed elezione del Presidente. Ore 15,40: illustrazione delle piattaforme a sostegno delle candidature al ruolo di segretario. Ore 16,15: deposito delle liste per il comitato direttivo. Dalle 16,30 alle 21,30 votazioni. Subito dopo inizierà lo scrutinio.