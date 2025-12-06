A cura della Redazione

Clima teso nell’ultimo Consiglio comunale di Torre Annunziata, dove – secondo quanto denunciato dal gruppo consiliare Oplonti Futura – sarebbe emerso “un quadro politico sempre più confuso e profondamente compromesso”.

A preoccupare la forza politica di opposizione è soprattutto il fatto che il numero legale per aprire la seduta sia stato raggiunto grazie alla presenza dei consiglieri di minoranza, mentre una parte consistente della maggioranza ha scelto di non partecipare, con un’assenza definita “improvvisa e strumentale”.

Oplonti Futura sottolinea inoltre che alcuni consiglieri di opposizione non solo hanno garantito la presenza in aula, ma hanno votato a favore del bilancio di assestamento. Una dinamica che, secondo il gruppo, avrebbe trasformato il Consiglio in “un terreno di intese tacite” in contrasto con i principi di trasparenza e linearità amministrativa.

La vicenda risulta ancor più significativa alla luce delle posizioni espresse in passato dal sindaco, che aveva assicurato di voler evitare trasformismi e giochi di equilibrio politico. Per Oplonti Futura, l’episodio dimostra invece la fragilità della maggioranza, “incapace di reggere sulle proprie gambe” e costretta a contare su parte dell’opposizione, definita “stampella politica”.

Il gruppo consiliare rivendica così il proprio ruolo di “unica opposizione reale e coerente”, mentre accusa altri gruppi di mantenere atteggiamenti ambigui che finirebbero per avvicinarli alla maggioranza. Un comportamento che, a giudizio di Oplonti Futura, rischia di confondere i cittadini e di indebolire il corretto funzionamento delle dinamiche istituzionali.

Nel mirino anche il Movimento 5 Stelle, al quale il gruppo imputa “mancanza di coesione interna, smentite pubbliche e tensioni” che ne comprometterebbero la chiarezza politica. Una situazione che, sempre secondo Oplonti Futura, avrebbe portato il M5S ad assumere un ruolo non definito, “più vicino alla maggioranza che a una reale funzione di controllo”.

“Oplonti Futura continuerà a garantire una presenza seria, indipendente e realmente alternativa – conclude il gruppo – perché la città ha bisogno di un’opposizione che non tradisca mai il proprio mandato”.