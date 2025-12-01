A cura della Redazione

Spaccatura nel Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata. Un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo territoriale sancisce la presa di distanza dal capogruppo in consiglio comunale, Salvatore Monaco, dopo il suo voto favorevole all’assestamento di bilancio nell’ultima seduta.

Per comprendere la frattura interna bisogna tornare alle recenti elezioni regionali. Dopo il tentativo fallito di presentare un candidato espressione del gruppo locale - la maggioranza aveva scelto il dottor Luigi Civale, giovane medico oplontino - gli iscritti si erano divisi tra i sostenitori dell’ex parlamentare di Torre del Greco Luigi Gallo, indicato dal senatore Orfeo Mazzella, e quelli che appoggiavano il consigliere regionale uscente Gennaro Saiello, sostenuto proprio da Monaco. I risultati sono noti: 378 voti per Saiello, 248 per Gallo; il primo eletto, il secondo no.

Già prima del voto regionale, però, nel Movimento circolavano malumori per l’atteggiamento giudicato troppo “collaborativo” di Monaco nei confronti della maggioranza che sostiene il sindaco Cuccurullo. Un’impressione rafforzata dal suo recente sostegno all’assestamento di bilancio, in contrapposizione agli altri consiglieri di opposizione, che si erano invece astenuti. Da qui la nota ufficiale.

“Il nostro Movimento - si legge nel comunicato - si è sempre distinto per un approccio costruttivo e rispettoso delle procedure democratiche. Le decisioni politiche fondamentali devono essere condivise con il gruppo territoriale e con i cittadini”.

La scelta di Monaco, definita “una fuga in avanti” e assunta “senza alcuna consultazione interna”, viene ritenuta potenzialmente dannosa per la “coesione e la credibilità” del Movimento.

Se, come afferma la nota, il voto sull’assestamento - un atto amministrativo cruciale, la cui bocciatura potrebbe portare addirittura allo scioglimento del Consiglio comunale - non era stato concordato con il gruppo, la presa di distanza appare coerente con la linea politica dei 5 Stelle.

“Ogni decisione rilevante - prosegue il comunicato - deve nascere da confronto, ascolto e condivisione, nel rispetto dei valori del Movimento”.

La nota si chiude con un auspicio a “ritrovare spirito di dialogo e collaborazione”, richiamando il mandato ricevuto dagli elettori.

