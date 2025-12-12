A cura della Redazione

Il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle di Torre Annunziata interviene con fermezza sulla vicenda dello sgombero intimato a Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo (nella foto), vittima innocente della criminalità. La donna e la figlia, da anni ospitate in un appartamento confiscato e acquisito al patrimonio comunale in via Vittorio Veneto, hanno ricevuto un ordine di rilascio dell’immobile che ha destato indignazione e preoccupazione tra attivisti e cittadini.

Il M5S ricorda che l’alloggio fu concesso per nove anni dall’amministrazione guidata dall’allora sindaco Giosuè Starita, e ritiene che esistessero “tutte le condizioni per una proroga” della permanenza della famiglia. Così, però, non è stato.

“Pur riconoscendo la legittimità delle procedure – spiegano i pentastellati – questa vicenda non è assimilabile ad altre confische effettuate sul territorio. Giuseppe Veropalumbo fu una vittima innocente, colpito accidentalmente proprio nel periodo delle festività: la sua memoria merita rispetto. Allo stesso modo Carmela Sermino e sua figlia devono essere tutelate in maniera chiara, trasparente e responsabile”.

Un altro elemento sottolineato dal Movimento riguarda la natura dell’immobile: l'appartamento si trova in un condominio densamente abitato, circostanza che renderebbe difficile destinarlo a funzioni di interesse pubblico di ampia portata. Per questo, affermano, “appare ragionevole adottare una soluzione che salvaguardi il percorso umano e familiare di chi ha già subito un dolore irreparabile”.

Il gruppo M5S rivolge dunque un appello diretto al sindaco Corrado Cuccurullo, chiedendo un intervento immediato e sensibile per risolvere quella che definiscono “un’incresciosa situazione”.

“Non possono esistere vittime della criminalità di serie A e vittime di serie B. Sindaco Cuccurullo, se ci sei, batti un colpo”, conclude la nota.

