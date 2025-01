A cura della Redazione

Con le nuove cariche assegnate nell’ambito del Comitato Direttivo del Circolo PD di Torre Annunziata del 9 gennaio scorso, inizia di fatto l’attività politica all’interno del partito, ferma da circa 8 mesi.

Nell’ambito della riunione, sono stati eletti il nuovo presidente di Circolo, dott. Giampiero Nitrato Izzo, il nuovo tesoriere, il consigliere comunale Fabio Giorgio, e approvato il nuovo regolamento. Su quest’ultimo punto la minoranza, dopo aver visto bocciata la sua proposta di rinvio della discussione, ha abbandonato i lavori.

Il segretario Ciro Passeggia (nella foto con il capogruppo Fabio Giorgio), all’indomani della riunione, si congratula con i neo eletti augurando loro un proficuo lavoro. Poi tende la mano alla minoranza.

“Colgo l’occasione per sottolineare - afferma il segretario - il positivo atteggiamento degli esponenti della minoranza che hanno deciso, su queste due nomine, di non esprimere contrarietà. Sono, invece, dispiaciuto per la scelta di abbandonare la riunione, operata dalla minoranza, in occasione della discussione sul regolamento a seguito del mancato accoglimento di un rinvio della discussione. Ho proposto, durante ed alla fine dei lavori, di procedere all’approvazione del regolamento nominando, contestualmente, una Commissione per il monitoraggio e la verifica delle norme regolamentari.

Resta l’amarezza per una scelta che reputo non condivisibile; infatti, abbandonare le riunioni quando non si condividono le decisioni - conclude Passeggia - è un comportamento che non favorisce il dialogo e l’unità. Il mio mandato sarà, invece, caratterizzato dalla ferma volontà di determinare condizioni di confronto, di unità e soprattutto di rispetto del pluralismo da praticare in tutte le articolazioni politiche, istituzionali e amministrative nelle quali il PD è chiamato ad essere presente”.