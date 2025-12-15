A cura della Redazione

I Giovani Democratici del Circolo di Torre Annunziata Oplonti rompono il silenzio e intervengono pubblicamente sullo stato di inattività - a loro dire - che da mesi caratterizza il Partito Democratico cittadino. Una presa di posizione netta, che punta il dito contro l’assenza di iniziative politiche e di una guida riconoscibile all’interno del circolo.

Secondo i GD, negli ultimi sei mesi il PD locale è stato segnato da una sostanziale paralisi. L’ultimo appuntamento politico di rilievo risale al 5 giugno, in Villa Parnaso, in occasione della campagna referendaria dell’8 e 9 giugno. Una campagna che, sottolineano i giovani democratici, ha visto sul territorio esclusivamente i loro banchetti informativi, organizzati insieme al Network Giovani.

Allargando lo sguardo agli ultimi due anni, periodo in cui l’organizzazione giovanile è tornata ad essere attiva, emerge un quadro ancora più netto: la vita politica del circolo è stata animata quasi esclusivamente dall’impegno dei Giovani Democratici. In assenza di una reale attività “adulta”, spiegano, è stato proprio il loro lavoro politico, associativo e umano a consentire alla sezione di restare aperta e viva.

Pur dichiarandosi favorevoli a qualsiasi tentativo di rilancio dell’attività politica del PD cittadino, i Giovani Democratici ritengono indispensabile un passaggio chiaro: l’azzeramento dell’attuale classe dirigente del circolo, accusata di non aver garantito iniziativa, partecipazione e guida politica negli ultimi anni.

I GD rivendicano con forza la propria autonomia organizzativa dal Partito Democratico e confermano la volontà di continuare a garantire una presenza costante sul territorio, attraverso assemblee settimanali, attività associative e momenti di confronto aperti alla città. Allo stesso tempo, ricordano un elemento centrale: tutti gli iscritti dei Giovani Democratici sono anche iscritti effettivi del PD.

Per questo motivo, ogni percorso di riorganizzazione e rinascita del Partito Democratico cittadino viene visto come un’opportunità positiva, nella prospettiva di costruire finalmente un cammino condiviso basato su partecipazione, apertura e responsabilità collettiva.

I Giovani Democratici di Torre Annunziata Oplonti ribadiscono infine la propria disponibilità a contribuire, con serietà e spirito costruttivo, a qualsiasi processo che abbia come obiettivo il rilancio politico del circolo e un rinnovato protagonismo democratico nella città.

