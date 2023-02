A cura della Redazione

Edenlandia dà il benvenuto alla festa più colorata dell’anno: il carnevale. Tanti gli appuntamenti che accompagneranno il pubblico del grande parco cittadino di Fuorigrotta alla grande sfilata.

Da questo weekend e per tutti i sabati e domenica prossimi, fino al 19 febbraio, il doppio appuntamento gratuito, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, con il “truccabimbi” e i laboratori a tema per imparare a creare delle mascherine che solleticheranno la fantasia per il gran finale di carnevale.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, che ha visto centinaia di maschere sfilare sul palco centrale, per questa edizione 2023 il Parco ha deciso di organizzare due giorni di sfilate, sabato 18 e domenica 19, per due appuntamenti ciascuno, alle 11:30 e alle 16. Anche quest’anno Edenlandia premierà la fantasia con un podio a tre che vedrà i primi classificati ricevere un voucher per le giostre da 50 euro, i secondi da 30 euro e i terzi da 20 euro.

Per iscriversi basterà recarsi direttamente al parco 1 ora prima dell’evento.

Sempre la domenica di carnevale, lungo i viali del Parco, a mettere allegria ci saranno due giganti e simpaticissime galline ballerine e chioccianti: Chichì e Cocó, impegnate con il loro intrattenimento “Grandi galline alla riscossa”, se ne sentiranno e vedranno delle belle.

Ultimi giorni per poter ancora pattinare sulla grande pista di ghiaccio vero, che chiuderà domenica 12 febbraio.

Invece per i baby attori in erba, si terranno due giorni di casting, per bambini dagli 11 ai 14 anni e bambine tra gli 8 ei 10, per il nuovo film di Salvatores, l’11 e il 12 febbraio, dalle 10 alle 18, presso il palco centrale.

Il 20 e il 21 febbraio, il parco sarà aperto dalle 10:30 alle 22:00 e in occasione del Martedì grasso le tradizionali maschere italiane, come: Pantalone, Pulcinella, Colombina, e Arlecchino, verranno a giocare all’Edenlandia, intrattenendo grandi e piccini.