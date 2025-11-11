A cura della Redazione

Per il secondo anno consecutivo, nella chiesa di San Nicola a Pistaso, sita in Via San Biagio dei Librai, 82 (Largo Divino Amore), è possibile ammirare, con ingresso libero e gratuito, un fantastico Presepio Tradizionale in stile Settecentesco di grandi dimensioni che, anche a conclusione dell’Anno Giubilare, concorre a valorizzare l’offerta culturale e devozionale del Centro Storico a favore dei pellegrini, attesi ancora a Napoli.

Sabato 15 novembre alle ore 17, inaugurazione ufficiale con l’Associazione Fontevecchia di Spoltore (PE) e con le Zampogne d’Abruzzo, nonché con la partecipazione della Presidenza Diocesana delle Unioni Cattoliche Operaie.

L’opera, già ideata e realizzata dall’inventiva artigiana di Salvatore Iasevoli, grazie al contributo delle rinomate Botteghe di Arte Presepiale del Centro Storico partenopeo: Alpa Presepi di Olga Vucai e Bottega Salomone, giunta al suo secondo anno di esposizione, si è arricchita di nuove e suggestive scene dell’Avvento tratte dai Vangeli, anche da quelli “apocrifi” e calati in una più ampia scenografia che, nel rispetto dei canoni tradizionali del presepio settecentesco, ricorda luoghi montani e angoli urbani del Regno di Napoli tra Settecento e Ottocento, dove ad un occhio più attento, non sfuggiranno momenti di devozione popolare ed angoli ricchi di Tradizione e memorie storiche di una Napoli che sopravvive a sé stessa.

Il Presepio di Spaccanapoli, dedicato alla memoria del compianto Sergio Miccù, fondatore e presidente dell’APN, Associazione Pizzaiuoli Napoletani, si apre quest’anno alle produzioni artigianali tipiche napoletane; si potrà infatti fare un viaggio emozionale attraverso numerosi quadri scenici, dove si avvicendano personaggi “obbligatori” in un presepio tradizionale come Ciccibacco; Benino ed Armezio, la Lavandaia, il Chianchiere, l’Oste demoniaco, il Monaco Cercatore, ecc. in un percorso circolare in una sorta Viaggio tra Sogno, Fantasia, Storia cittadina ed attualità, che arriverà sino al tripudio della Natività.

Si potranno dunque rivivere, in modo casalingo, perché ambientati in un contesto completamente diverso, luoghi e persone; piccole Imprese locali ed attività di ristoro tra le più rinomate di Napoli; da Scaturchio, a Baccalaria; da Pepino, con i suoi profumi, all’orologiaio storico di Chiaia, Calabritto 28; dalla storica Pizzeria Piscopo di Forcella ed al ristorante Colapesce, alla società di restauro Edilizia Sartoriale.

Oltre al grande Presepio, che misura tre metri di diametro ed altrettanti di altezza, ai visitatori di questa antica e pregevole chiesa barocca, sorta su un precedente e più antico Sedile minore (quello dei Pistasi), è consentito ammirare “I tesori di San Nicola a Pistaso”: una mostra di arredi ed antichi documenti inediti dell’Arciconfraternita dei facchini e dei sediari dedicata a “San Michele Arcangelo a Pistasi” e che prese possesso di questo gioiello d’arte e architettura semisconosciuto, nel 1821. La chiesa, circa settanta anni fa, venne chiusa al culto e ne fu addirittura murato l’accesso, facendola di fatto “sparire”. Oggi grazie all’Associazione Miracolo dei Borbone che l’ha avuto in comodato d’uso e che ne cura ancora il restauro ed all’Associazione I Sedili di Napoli ETS che la condivide, è stata finalmente stabilmente riaperta al pubblico.

La chiesa di San Nicola a Pistaso, in Via San Biagio dei Librai, 82, è aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00. Possibili cambi di orario sono consultabili sul sito web www.isedilidinapoli.it e sulle pagine FB dell’Associazione I Sedili di Napoli.

Si ringraziano per il prezioso contributo: ArTour (tour in Realtà Aumentata) e l’ABBAC, Associazione dei B&B e Case Vacanze della Campania e Guest Italy, Associazione di formazione turistica giovanile.