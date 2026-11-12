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Ricetta del giorno: bocconcini di pollo al limone e olive

Redazione 1 min di lettura
Ricetta del giorno: bocconcini di pollo al limone e olive

Teneri bocconcini di pollo avvolti in una salsa al limone, arricchiti dal sapore mediterraneo delle olive verdi

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Ingredienti per 4 persone

  • 600 g di petto di pollo
  • 100 g di olive verdi denocciolate
  • 1 limone non trattato
  • 1 spicchio d'aglio
  • 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • 80 ml di vino bianco
  • 100 ml di brodo vegetale
  • 2 cucchiai di farina
  • 1 rametto di rosmarino
  • Sale e pepe q.b.
  • Prezzemolo fresco per guarnire

Preparazione

Tagliare e infarinare il pollo

Tagliate il petto di pollo a bocconcini di dimensioni regolari, in modo da ottenere una cottura uniforme. Passateli leggermente nella farina, eliminando quella in eccesso.

Questo semplice passaggio permetterà di ottenere una salsa cremosa senza aggiungere panna o altri ingredienti grassi.

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Rosolare la carne

In una padella capiente scaldate l'olio extravergine d'oliva con lo spicchio d'aglio e il rosmarino.

Aggiungete i bocconcini di pollo e fateli rosolare per circa 5 minuti, girandoli delicatamente per ottenere una doratura uniforme.

Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare la parte alcolica.

Aggiungere olive e limone

Unite le olive verdi tagliate a rondelle, il brodo vegetale e la scorza grattugiata di mezzo limone.

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Abbassate la fiamma e lasciate cuocere per altri 8-10 minuti, mescolando occasionalmente.

Verso fine cottura aggiungete il succo di mezzo limone. Se la salsa dovesse risultare troppo densa, versate qualche cucchiaio di acqua calda.

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Controllate che il pollo sia completamente cotto, raggiungendo una temperatura interna di 74 °C.

Servire il piatto

Distribuite i bocconcini nei piatti, aggiungete la salsa al limone e completate con prezzemolo fresco tritato.

Accompagnate con patate al forno, verdure grigliate oppure un'insalata fresca.

Il consiglio dello chef

Per ottenere un pollo particolarmente morbido, evitate di prolungare eccessivamente la cottura. Aggiungete il succo di limone soltanto negli ultimi minuti per conservarne il profumo e impedire che il sapore agrumato diventi troppo intenso.

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