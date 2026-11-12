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Ricetta del giorno: bocconcini di pollo al limone e olive
Teneri bocconcini di pollo avvolti in una salsa al limone, arricchiti dal sapore mediterraneo delle olive verdi
Ingredienti per 4 persone
- 600 g di petto di pollo
- 100 g di olive verdi denocciolate
- 1 limone non trattato
- 1 spicchio d'aglio
- 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- 80 ml di vino bianco
- 100 ml di brodo vegetale
- 2 cucchiai di farina
- 1 rametto di rosmarino
- Sale e pepe q.b.
- Prezzemolo fresco per guarnire
Preparazione
Tagliare e infarinare il pollo
Tagliate il petto di pollo a bocconcini di dimensioni regolari, in modo da ottenere una cottura uniforme. Passateli leggermente nella farina, eliminando quella in eccesso.
Questo semplice passaggio permetterà di ottenere una salsa cremosa senza aggiungere panna o altri ingredienti grassi.
Rosolare la carne
In una padella capiente scaldate l'olio extravergine d'oliva con lo spicchio d'aglio e il rosmarino.
Aggiungete i bocconcini di pollo e fateli rosolare per circa 5 minuti, girandoli delicatamente per ottenere una doratura uniforme.
Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare la parte alcolica.
Aggiungere olive e limone
Unite le olive verdi tagliate a rondelle, il brodo vegetale e la scorza grattugiata di mezzo limone.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Abbassate la fiamma e lasciate cuocere per altri 8-10 minuti, mescolando occasionalmente.
Verso fine cottura aggiungete il succo di mezzo limone. Se la salsa dovesse risultare troppo densa, versate qualche cucchiaio di acqua calda.
Controllate che il pollo sia completamente cotto, raggiungendo una temperatura interna di 74 °C.
Servire il piatto
Distribuite i bocconcini nei piatti, aggiungete la salsa al limone e completate con prezzemolo fresco tritato.
Accompagnate con patate al forno, verdure grigliate oppure un'insalata fresca.
Il consiglio dello chef
Per ottenere un pollo particolarmente morbido, evitate di prolungare eccessivamente la cottura. Aggiungete il succo di limone soltanto negli ultimi minuti per conservarne il profumo e impedire che il sapore agrumato diventi troppo intenso.
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